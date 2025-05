UN: Israel muss Gaza-Blockade aufheben



US-Vizepräsident warnt vor Eskalation in Kaschmir



Viele Verletzte bei Drohnenangriff auf Saporischschja



Nach Anschlag in Kaschmir: Pakistan verstärkt diplomatische Bemühungen



Türkische Luftfahrtmesse Teknofest erstmals in Nordzypern