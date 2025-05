Die Pressesprecherin des Weißen Hauses hat Trumps Entscheidung, pro-palästinensische Aktivisten festzunehmen, bekräftigt. Die Festnahme des Friedensaktivisten Mahmoud Khalil sei aufgrund seiner Ablehnung „der Außenpolitik und der nationalen Interessen der USA” erfolgt, sagte Leavitt.

Nach der Festnahme des Aktivisten an der Columbia University in New York hatte der US-Präsident gesagt, er werde pro-palästinensische Studenten finden, festnehmen und aus dem Land abschieben.

Khalil war am Samstagabend von Mitarbeitern der Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde festgenommen worden.