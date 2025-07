In der Nacht zum Dienstag ist der Deutsch-Türkische Kulturverein im nordrhein-westfälischen Düren-Birkesdorf mit einem Molotowcocktail angegriffen worden.

Nach TRT-Informationen ereignete sich die Tat um 3 Uhr morgens. Demnach entstand leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Der türkische Generalkonsul in Köln, Ceyhun Erciyes, besuchte den Verein und erkundigte sich über den Vorfall. Vor dem Hintergrund, dass es in Köln am vergangenen Samstag ähnliche Vorfälle gegeben hatte, forderte er eine umfassende Aufklärung. Er verurteile die Angriffe

Er erwarte, dass die Straftaten aufgeklärt und die Täter bestraft werden, sagte Erciyes. Die örtliche Polizei sei informiert und außerdem seien schärfere Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf türkische Einrichtungen beantragt worden. Das Generalkonsulat werde den Fall beobachten.