Kevin James terrorisiert im neuen Film „Becky“ als Neonazi eine ganze Familie. Der Comedy-Star aus „King of Queens“ und „Der Kaufhaus-Cop“ überzeugt auch als bärtiger Psychopath.

Die 13-jährige Becky Hooper, gespielt von Lulu Wilson, verbringt ein Wochenende mit ihrem Vater an einem abgelegenen Haus am See. Sie wollen an der Vater-Tochter-Beziehung arbeiten und den Tod der Mutter überwinden. Eine Gruppe von Verbrechern spürt das Ferienhaus auf und terrorisiert die Familie.

Der Anführer Dominick, gespielt von Kevin James, ist aus dem Knast entflohen und erweist sich als besonders gnadenlos und brutal. Becky versucht mit allen Mitteln, sich und ihren Vater aus den Fängen des Neonazis zu befreien.

In der Rolle des Bösewichts überzeugt der Serienstar mühelos. Im Trailer wirkt der Star mit Glatze und Tattoos ungewohnt bedrohlich.

Der Actionthriller vom Regie-Duo Cary Murnion und Jonathan Milott startet ab Freitag in den US-Kinos. Der Kinostart für Deutschland steht noch nicht fest.