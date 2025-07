Der türkische Exportverband (TIM) hat am Freitag 50.000 Mund-Nasen-Schutzmasken an die österreichische Hauptstadt Wien gespendet.

Die Regierung hatte zuletzt Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Jedoch besteht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankenhäusern und Apotheken eine Maskenpflicht. In Medienberichten war zuletzt von einer Masken-Krise gesprochen worden. Die Regierung in Wien bat andere Länder um Unterstützung – unter anderem auch die Türkei.

Wiener Gesundheitsstadtrat: „Çok teşekkürler“

Die insgesamt 50.000 Masken wurden vom türkischen Botschafter in Österreich, Ozan Ceyhun, im Wiener Rathaus an Gesundheitsstadtrat Peter Hacker übergeben. Hacker bedankte sich auf seiner Facebook-Seite auf Türkisch: „Çok teşekkürler“ (Vielen Dank).

„Heute hat die türkische Botschaft im Zeichen der Freundschaft 50.000 Masken an die Wiener Spitäler gespendet. Vielen Dank für diese tolle Geste der Solidarität und der Gemeinschaft.“

An der Übergabe nahmen auch Generalkonsul Asip Kaya sowie Aslıhan Bozatemur, Beraterin vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, teil.

„Ich hoffe, dass sich die Solidarität fortsetzt“

Botschafter Ceyhun sagte im Interview mit TRT Deutsch: „Wir hatten seit dem ersten Tag der Corona-Krise einen engen Kontakt zu den österreichischen Behörden. Vom österreichischen Außenministerium wurde ich um Hilfe bei der medizinischen Versorgung gebeten. Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu haben beschlossen, Solidarität mit Österreich zu zeigen. (…) Ich hoffe, dass sich diese Solidarität auch nach Corona fortsetzen wird.“