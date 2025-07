Covid-19: Der Kampf gegen den Unbekannten

Das Coronavirus hat die ganze Welt in eine Krise gestürzt. In Cerrahpaşa, der Medizinischen Fakultät der Universität Istanbul, kämpft das Gesundheitspersonal mit aller Kraft gegen die tödliche Krankheit. In der von TRT produzierten Dokumentation geben Ärzte und Krankenpfleger einen realistischen Einblick, wie ein Krankenhausalltag auf einer Intensivstation während der Pandemie aussieht.