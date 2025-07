Türkei hebt 14-tägige Hausquarantäne für Reisende auf

Bislang mussten in der Türkei alle Einreisenden sich bei ihrer Ankunft in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Rechtzeitig zur Urlaubssaison wird die Vorsichtsmaßnahme aufgehoben. Bei Verdachtsfällen werden an der Grenze Schnelltests durchgeführt.