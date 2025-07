Die Türkei hat 650 Beatmungsgeräte „Made in Turkey“ nach Sao Paulo in Brasilien geliefert. Insgesamt hat Brasilien 1500 Beatmungsgeräte aus der Türkei bestellt. Das teilte der türkische Industrie- und Technologieminister, Mustafa Varank, am Freitag mit.

Dass die Beatmungsgeräte „Made in Turkey“ in 11.000 Kilometer entfernten Krankenhäusern zum Einsatz kommen, mache ihn sehr stolz.

Fotos von der Lieferung teilte Varank über Twitter. Der Gouverneur von São Paulo, Joao Doria, bestätigte die Lieferung aus der Türkei und erklärte, die Beatmungsgeräte aus der Türkei seien bereits im Südosten Brasiliens im Einsatz.

In Brasilien wurden bisher über 978.000 Coronavirus-Fälle gemeldet, während die Zahl der Todesopfer bei 47.748 liegt. Die Anzahl der Genesungen beträgt den Angaben der Johns Hopkins University zufolge mehr als 534.500.

An der Coronavirus-Pandemie sind weltweit über 454.000 Menschen gestorben. Rund 8,5 Millionen Infektionen weltweit sind registriert und fast 4,17 Millionen Menschen haben sich von der Krankheit erholt.