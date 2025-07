Jeder Dritte in Österreich findet die Bestechung eines Beamten akzeptabel. Dies geht aus dem Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRAU) hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Laut dem Bericht liegt Österreich damit im EU-Durchschnitt, an der Spitze der Liste befindet sich die Slowakei - 61 Prozent der Befragten finden Bestechung in Ordnung. Bei den Portugiesen beträgt dieser Wert 15 Prozent.

Der Bericht der EU-Grundrechteagentur untersucht mehrere Bereiche von Grundrechten. In Bezug auf die Frage, inwiefern die Menschen in einzelnen EU-Ländern „Opfer politischer Einschüchterung durch Parteien oder Organisationen während des Wahlkampfes“ geworden sind, erreicht Österreich den Höchstwert. Zehn Prozent der österreichischen Bevölkerung fürchten sich vor Einschüchterung durch politische Parteien. An zweiter Stelle kommen Bulgarien und Rumänien – mit jeweils acht Prozent. Angst vor politischer Einschüchterung haben Menschen in Estland und Zypern am wenigsten. Hier liegt der Wert bei einem Prozent, während der EU-Durchschnitt bei fünf Prozent liegt.

Die Umfrage wurde in allen 27 EU-Staaten sowie Großbritannien und Nordmazedonien zwischen Januar und Oktober 2019 durchgeführt. 35.000 Personen wurden für die statistische Untersuchung befragt.