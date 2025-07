Ich bin Marwa el-Sherbini

Der 1. Juli markiert den Aktionstag gegen antimuslimischen Rassismus. Der Tag erinnert an den Mord an Marwa el-Sherbini und soll auf das gesellschaftliche Problem des wachsenden Rassismus in Deutschland aufmerksam machen. #KeinPlatzfürHass #MarwaElSherbini #Rassismus