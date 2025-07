Am Samstag ist in Herten die „Yeni cami“ (Neue Moschee) Ziel eines rassistischen Angriffs geworden. Verletzt wurde nach offiziellen Angaben niemand. In der Nacht brachten Unbekannte ein Hakenkreuz und Nazi-Symbole an die Wände der Moschee-Einrichtung an.

Die „Yeni cami“ in Herten Westerholt gehört dem Dachverband DITIB an – einer islamischen Religionsgemeinschaft in Deutschland.