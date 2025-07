Trump verteidigt umstrittene Konföderiertenflagge: Kein Rassismus

Die Rassismusdebatte in den USA hält an. Im Interview verteidigte Präsident Trump die sogenannte Konföderiertenflagge. Sie sei nicht rassistisch und erinnere lediglich an den Süden der USA – wo Sklaverei lange Zeit eine zentrale Rolle spielte.