TRT World wurde bei den New York Festivals® TV & Film Awards 2025, einem der weltweit renommiertesten Medienwettbewerbe, mit vier bedeutenden Preisen ausgezeichnet. Der internationale Nachrichtensender überzeugte in den Bereichen investigativer Journalismus, internationale Beziehungen, aktuelle Ereignisse und Programmpromotion – ein eindrucksvoller Beleg für die redaktionelle Stärke und weltweite Relevanz des Senders.

Die Dokumentation „Holy Redemption“ erhielt den Gold Tower in der Kategorie Investigativer Journalismus sowie den Silber Tower in der Kategorie Internationale Beziehungen. TRT-Teams dokumentierten durch verdecktes Eindringen in radikale illegale Siedlungen im Westjordanland die systematische Enteignung palästinensischer Gebiete. Die Reportage zeigt aufrüttelnde Bilder über Menschenrechtsverletzungen, die Gefahren für die Zivilbevölkerung und die Missachtung internationalen Rechts – mutig, tiefgründig und visuell eindrucksvoll erzählt.

In der Kategorie Programmpromotion wurde der Silber Tower an den Beitrag „TRT World Anniversary Promo“ verliehen, der zum 9. Geburtstag des Senders entstand. Die Produktion zeichnet sich durch starke visuelle Umsetzung und eine klare Vermittlung von Vision und journalistischem Anspruch des Senders aus.

Einen weiteren Silber Tower gewann die Dokumentation „Yemen: The Third Frontier“ in der Kategorie Aktuelle Ereignisse. Der Film beleuchtet eindrucksvoll die humanitäre Katastrophe im Jemen. Besonders hervorzuheben ist der exklusive Zugang zur von Huthi-Rebellen beschlagnahmten „Galaxy Leader“ – mit einzigartigen Bildern aus einem der gefährlichsten Kriegsgebiete der Welt. Die Doku zeigt die dramatische Lage im Land: zunehmender Hunger, kaum erreichbare Gesundheitsversorgung und eklatanter Mangel an humanitärer Hilfe.

Diese vierfache Auszeichnung bestätigt erneut den Anspruch von TRT World, mit qualitativ hochwertigem Journalismus globale Aufmerksamkeit zu erzeugen – und die Stimme derer hörbar zu machen, die sonst oft übersehen werden.