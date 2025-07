An einem Fenster des islamischen Kulturzentrums in Greifswald haben muslimische Gläubige am 12. Juli einen abgetrennten Schweinekopf gefunden. Die Polizei nahm wegen des Verdachts der Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen eine Anzeige auf.

Besucher des Kulturzentrums fanden den Schweinekopf am 12. Juli gegen 3:30 Uhr, als sie sich zum Morgengebet versammelten. „Der Kopf sei noch warm gewesen“, erklärte das Polizeipräsidium Neubrandenburg am 14. Juli.

Da der Schweinekopf zuvor entsorgt wurde, wurden der Polizei Fotoaufnahmen zur Verfügung gestellt. Anhaltspunkte über die Täter gibt es bislang nicht. Laut dem „Presseportal“ verzeichnete die Polizei den Fall als „islamfeindliche Beleidigung“. Inzwischen habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.