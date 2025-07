Der Verein „Weltweiter Einsatz für Arme“ (WEFA) hat am Sonntag vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie in mehreren Regionen der Bundesrepublik Hygienepakete an Bedürftige verteilt. Die Hilfsaktion wurde vom türkischen Präsidium für Auslandstürken und verwandte Gemeinschaften (YTB) mitunterstützt.

Ehrenamtliche Mitarbeiter von WEFA gaben die Hygieneartikel unter anderem an Obdachlose weiter, denen oftmals die Mittel fehlen, um sich ausrauchend gegen die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen.

Anlässlich des anstehenden islamischen Opferfestes Ende Juli wurden auch Läden, vor allem aus dem Bereich der Gastronomie, mit entsprechenden Paketen ausgestattet. Mit dem Projekt möchte die Organisation zu einem bewussteren Umgang mit Covid-19 beitragen.