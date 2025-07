Wirecard-Skandal: Opposition fordert von Regierung umfassende Aufklärung

Was wusste die Bundesregierung zu welchem Zeitpunkt in Bezug auf Unregelmäßigkeiten beim DAX-Konzern Wirecard? Was sind die Konsequenzen? Nach einer Sondersitzung des Finanzausschusses wird entschieden, ob es einen Untersuchungsausschuss geben soll.