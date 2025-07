Kron wurde als erstes türkisches Technologieunternehmen auf dem Gebiet der Cybersicherheit als führend eingestuft. Das internationale Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner hat Kron vergangene Woche im jüngsten Magic Quadrant für PAM aufgelistet.

Gartner bewertet und aktualisiert alle zwei Jahre weltweit alle Unternehmen in Bezug auf Cybersicherheit. Dabei wählt es die führenden Unternehmen auf Basis der technologischen Innovation, Kreativität und Aktivität aus. Eines der im Bericht aufgeführten zwölf Unternehmen ist Kron.

Für das türkische Unternehmen, das hochtechnologische Softwareprodukte herstellt, sei diese Auswahl ein Indikator für effektive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E), sagte Lütfi Yenel, Vorstandsvorsitzende von Kron. Außerdem sei es ein Indiz für „überlegene operative Fähigkeiten auf globaler Ebene und wettbewerbsfähige Produktqualität“, zu den weltweit ersten 12 PAM-Herstellern zu gehören.

Gartner erstelle seine Berichte auf Basis von realen Daten und anhand von über 500 Kriterien, so Yenel. Dabei ermittelt das Unternehmen auch die Kundenzufriedenheit sowie Produkt- und Marketingstrategie. Schließlich wird bestimmt, welche Firmen einen Unterschied im Wettbewerb machten.

Wie zuvor werde Kron auch in Zukunft mit effektiven F&E-Investitionen innovative und wettbewerbsfähige Softwareprodukte herstellen, betonte Yenel. PAM bezieht sich auf eine umfassende Cybersicherheitsstrategie. Mit der Technologie können Unternehmen alle Identitäten und Aktivitäten sichern, kontrollieren und überwachen.

Vor der Anerkennung durch den Gartner-Bericht wurde Kron bereits in Berichten anderer führender Forschungs- und Beratungsunternehmen wie KuppingerCole und Forrester aufgeführt.

Der Technologie-Anbieter Kron wurde 2007 gegründet und ist auf die Bedürfnisse von Unternehmen spezialisiert, insbesondere von Telekommunikationsbetreibern und Großunternehmen.

Das Unternehmen verkauft seine im Inland entwickelte Sicherheitssoftware an 26 Länder – darunter die USA und Pakistan. Neben dem kürzlich eröffneten Büro in Izmir ist Kron in Istanbul, New Jersey, Ankara, Dubai und Islamabad aktiv.