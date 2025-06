Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor dem G7-Gipfel in Kanada deutlich Position zum Iran-Krieg bezogen. Er machte den Iran für den anhaltenden Krieg mit Israel verantwortlich. „Der Fortschritt des Irans auf dem Weg zur Atomwaffe hat dazu geführt, dass Israel am Freitag militärische Ziele im Iran angegriffen hat“, sagte Merz. Zudem betonte er, dass Deutschland sich wappnen will, „für den Fall, dass Iran israelische oder jüdische Ziele in Deutschland ins Visier nehmen sollte“.