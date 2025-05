Recep Tayyip Erdoğan

Der türkische Präsident Erdoğan hat den umstrittenen Vertreibungsplan der neuen US-Regierung für Gaza als „bedeutungslos“ bezeichnet. Die Pläne seien auf Druck der zionistischen Lobby auf die Tagesordnung gerückt, so Erdoğan am Sonntag in Istanbul vor seiner Malaysia-Reise.