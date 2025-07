Erstmals findet ab Montag eine gemeinsame Militärübung der Bundeswehr und der israelischen Streitkräfte in Deutschland statt. Die Übung „BlueWings2020“ soll bis zum 28. August dauern.

In der ersten Woche werden die Luftwaffen beider Länder laut Bundeswehr gemeinsam Übungsmanöver fliegen, in der darauffolgenden Woche würden „weitere Partnerorganisationen“ eingebunden. Zuvor hatten bereits deutsche Soldaten an Übungen in Israel teilgenommen.

Zum Rahmenprogramm gehört am Dienstag auch ein gemeinsamer Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau. Etwa soll eine deutsch-israelische Formation auch den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck überfliegen - zum Gedenken an das Olympiaattentat von 1972. Der Rückflug führt am Stadtrand von Dachau vorbei. An der dortigen KZ-Gedenkstätte will die deutsch-israelische Delegation einen Kranz niederlegen.

Unter den teilnehmenden israelischen Piloten sind mehrere Nachfahren von Holocaust-Opfern, darunter auch von Überlebenden dieses Konzentrationslagers. An der Veranstaltung nimmt auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) teil.