Die Türkei hat eine mutmaßliche Daesh-Terroristin an Frankreich ausgeliefert. Die französische Justiz eröffnete umgehend ein formelles Ermittlungsverfahren gegen die 59-Jährige Pascale R., wie es am Donnerstag aus übereinstimmenden Quellen hieß. Sie wird der „Mitgliedschaft in einer kriminellen terroristischen Gruppe“ beschuldigt. Die Frau befindet sich in Untersuchungshaft.

R. soll Frankreich 2013 verlassen haben, um sich einem Mann in der Terrororganisation Daesh anzuschließen. Sie hatte demnach rund sechs Jahre lang im irakisch-syrischen Grenzgebiet gelebt, bevor sie von türkischen Sicherheitskräften festgenommen wurde.

Die Auslieferung erfolgte im Rahmen eines türkisch-französischen Polizeiabkommens zur Überstellung von Extremismus-Verdächtigen. Nach Justizangaben könnten in Kürze noch weitere Frauen und Kinder an Frankreich ausgeliefert werden.