Über 780.000 Corona-Tote

Mit mehr als 171.000 Todesfällen führen die USA die Corona-Statistik an. Besonders in den US-Pflegeheimen sind die Fälle im Sommer in die Höhe geschnellt: Rund 40% der Corona-Toten sind Pflegeheimbewohner. Weltweit gibt es mittlerweile über 780.000 Tote.