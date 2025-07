Christchurch-Opfer konfrontieren Attentäter

„Du hast 49 verletzt und die Träume von so vielen unschuldigen Menschen zerstört.” Am Montag begann die Anhörung zum „Christchurch-Attentat” in Neuseeland. Angehörige der Todesopfer und Überlebende der Terrorattacke standen vor Gericht dem Attentäter gegenüber und durften das Wort ergreifen. Dem Rechtsextremisten, der 51 Menschen getötet hat, steht möglicherweise eine lebenslängliche Freiheitsstrafe bevor.