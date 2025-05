Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Israel vor „neuen Operationen“ im Nahen Osten gewarnt. Türkiye werde das „den Zionisten“ nicht erlauben, sagte Erdoğan am Donnerstag nach einem gemeinsamen Fastenbrechen mit türkischen Sicherheitskräften in Ankara.

Türkiye sei von allen Entwicklungen im Nahen Osten direkt betroffen. In einer Zeit, in der sich die Welt in einem historischen Umstrukturierungsprozess befinde, müsse Türkiye sehr vorsichtig handeln, so Erdoğan. „Wenn wir zulassen, dass sich das Spiel, das vor einem Jahrhundert gespielt wurde, wiederholt, werden uns weder unsere Vorfahren noch zukünftige Generationen verzeihen“, betonte Erdoğan.

Der türkische Präsident kritisierte Israel für seine Aggression im Nahen Osten und bezeichnete das Land als „Völkermord-Netzwerk“. Zudem warf er Israel vor, die Region spalten zu wollen. Türkiye müsse seine Politik dementsprechend ausrichten. „Unser Ziel ist es, das Türkiye-Jahrhundert zum Jahrhundert des Friedens, der Brüderlichkeit und der Solidarität in unserer Region zu machen“, sagte er.