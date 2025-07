Polizeigewalt in Berlin: Boxschläge gegen Demonstrantin

Die Berliner Polizei ermittelt in eigener Sache. In den sozialen Medien kursiert derzeit ein umstrittenes Video vom Demo-Wochenende in Berlin. Die Aufnahme zeigt, wie ein Polizist einer Demonstrantin zweimal hart in die Mitte des oberen Rückens boxt.