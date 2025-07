Der neue Honorarkonsul der Türkei in Aachen hat seinen offiziellen Dienstantritt bekanntgegeben. An der Zeremonie, die am Donnerstag stattfand, nahm unter anderem der türkische Botschafter Ali Kemal Aydın teil.

Der neue Honorarkonsul der Türkischen Republik in Aachen ist Uwe Merklein, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er sei gut „vernetzt und pflegt enge Verbindungen zur Türkei“, erklärte Botschafter Aydın während seiner Rede anlässlich des Dienstantritts von Merklein. „Er ist seit vielen Jahren im akademischen und wirtschaftlichen Leben in Aachen aktiv.“

„Mit dem Dienstantritt unseres Honorarkonsuls in Aachen wird unsere Präsenz in NRW noch weiter verstärkt“, sagte der Diplomat. „Nordrhein-Westfalen hat einen besonderen Platz für die Türkei und die Türken in Deutschland.“ Im Bundesland leben „rund ein Drittel der in Deutschland lebenden Türken“.

In der Bundesrepublik unterhält die Türkische Republik neben einer Botschaft 13 Generalkonsulate, vier davon in Nordrhein-Westfalen. Dazu gehören zwei aktive Honorarkonsuln, neben Regensburg nun ein weiterer in Aachen.