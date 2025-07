Nikolaus Meyer-Landrut ist seit Donnerstag neuer Leiter der EU-Delegation in der Türkei.

Meyer-Landruts Nominierung hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bereits im Juni bekanntgegeben. Er beendet damit seinen Dienst als deutscher Botschafter in Paris, wo er seit 2015 tätig war. In Ankara löste er den österreichischen Diplomaten Christian Berger ab. Dieser wird fortan die EU-Delegation in Ägypten leiten.

Anlässlich seines ersten Arbeitstages als EU-Delegationsleiter richtete Meyer-Landrut seine „herzlichen Grüße an das türkische Volk“ aus, wie die Webpräsenz der EU-Delegation in der Türkei mitteilte.

Meyer-Landrut ist seit 1987 im Auswärtigen Amt tätig. Der promovierte Historiker war in den diplomatischen Vertretungen in Wien und Brüssel sowie als Berater für EU-Angelegenheiten im Außenministerium tätig. Dort arbeitete er eng mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen. Von 2011 bis 2015 war er Leiter der Europaabteilung im Bundeskanzleramt und galt als einer der wichtigsten Berater der Kanzlerin.