DR Kongo: Hungertod im Gefängnis

Jedes Jahr sterben Dutzende Häftlinge in den überfüllten und unhygienischen Gefängnissen der Demokratischen Republik Kongo an Hunger oder daraus resultierenden Krankheiten. In einer Haftanstalt in der Stadt Bunia sind allein vergangene Woche zwei Insassen an Unterernährung gestorben.