In fast jeder Behörde in der Bundesrepublik steht ein Passfotoautomat - für den Fall, es würden Fotos für amtliche Anträge benötigt. Die Fotos sind schnell ausgedruckt und günstig. Viele Schwarze können aber bei Behördengängen keine verwendbaren Fotos machen, weil diese Automaten auf Menschen mit dunkler Hautfarbe nicht abgestimmt sind. So ein Fall ist aus dem Jahre 2019 bekannt, als eine schwarze Antragstellerin einen internationalen Führerschein in der Hamburger Verkehrsbehörde beantragen wollte. Ein Foto am Automaten in der Behörde war nicht machbar, wie „ze.tt“ am Dienstag berichtete.

Die Pressestelle in Hamburg erklärt die Ursache als ein Bedienungsproblem mit der Belichtung. Offensichtlich kein Einzelfall, auch andere Behörden melden Schwierigkeiten mit den Automaten der Bundesdruckerei. In Aachen hat die Behörde einen dimmbaren LED-Leuchtrahmen in den Automaten anbringen müssen. Ob das funktionieren wird, bleibt abzuwarten – das Gerät kommt erst jetzt zum Einsatz. Auch in Mainz traten diese Probleme auf und Behörden mussten mit Leuchtstoffröhren aufrüsten, damit die Passautomaten verwendbare Foto erstellten. Die Bundesdruckerei stattet insgesamt über 150 Behörden und Unternehmen in Deutschland mit den Fotoautomaten aus.

Der Bundesdruckerei ist die Problematik bekannt. Auf Anfrage von „ze.tt“ heißt es aus der Pressestelle der Bundesdruckerei, wie bei jedem optischen System sei die Qualität der Ergebnisse abhängig vom Abstand der Person zum Gerät, von der sogenannten Gesichtsdynamik, dem Kontrastverhältnis und damit vor allem der jeweiligen Beleuchtungssituation vor Ort – gleichgültig ob bei heller oder dunkler Hautfarbe. Das System unterstütze aber keinen Rassismus. Warum die Automaten schwarze Menschen nicht gut fotografieren, bleibt unbeantwortet.

Probleme gibt es nicht nur bei Automaten der Bundesdruckerei – auch Speed Biometrics oder Fotofix können Menschen mit dunkler Hautfarbe nicht richtig ablichten. Betroffene vermuten einen strukturellen Rassismus, so die „ze.tt“-Recherche. Hier und da sind die Behörden bemüht, das Problem provisorisch zu beheben. Trotz aller Beschwerden ist ein Nachjustieren der Belichtung an den Geräten nicht geplant.

In Berlin akzeptieren die Mitarbeiter in den Bürgerämtern die Fotos trotz Warnhinweis. Bei den Geräten der Firma Speed Biometrics leuchtet häufig der Warnhinweis bei Menschen mit dunkler Hautfarbe auf. Das bedeutet: Dieses Foto wird vom System nicht akzeptiert. Die Sachbearbeiter ignorieren die Warnung und bearbeiten die Anträge. Darüber habe sich bisher kein Antragsteller beschwert.