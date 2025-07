Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar und seine deutsche Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer haben sich am Telefon über die jüngsten Entwicklungen im östlichen Mittelmeerraum ausgetauscht. Zudem sprachen beide über bilaterale Verteidigungs- und Sicherheitsbeziehungen, heißt es in einer Stellungnahme des türkischen Außenministeriums am Mittwoch.

Die Türkei plädiere nicht für einen Stillstand, sondern für die Lösung von Problemen durch Dialog, habe Akar während des Telefongesprächs erklärt. Der Minister wies auch darauf hin, dass andere Länder das Thema mit „gesundem Menschenverstand und dem Geist des Bündnisses“ angehen sollten. Die Türkei werde vollendete Tatsachen niemals zulassen und verteidige weiterhin ihre Rechte, die sich aus dem Völkerrecht ergeben würden.

Das türkische Forschungsschiff „Oruç Reis“ sucht im östlichen Mittelmeerraum nach Erdgas. An der Mission hat sich ein lang schwelender Streit um Erdgas zwischen Griechenland und der Türkei wieder entfacht. Ankara argumentiert, dass das Gebiet, in dem das Schiff nach dem Rohstoff sucht, zum türkischen Festlandsockel gehört und das Land damit das Recht auf Ausbeutung hat. Einen ähnlichen Konflikt gibt es um die Insel Zypern, vor deren Küste reiche Erdgasvorkommen entdeckt wurden.