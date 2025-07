Brand in Moria: Was jetzt?

Die Brandkatastrophe im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos hat in Deutschland erneut eine Debatte um Migranten entfacht. Bürger, Länder, Kommunen und Politiker forderten die sofortige Evakuierung des Lagers und Aufnahme von Flüchtlingen. Während Bundesinnenminister Seehofer das Vorhaben zunächst blockierte, will er nun 100 bis 150 Minderjährige nach Deutschland umsiedeln. Wieviel kann Deutschland wirklich in der Flüchtlingskrise leisten?