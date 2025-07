Covid-19-Fälle in Europa

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen Höchststand seit knapp fünf Monaten erreicht. So meldete das RKI am Samstagmorgen 2297 neue Fälle. In ganz Europa spitzt sich die Corona-Lage wieder zu. Vor allem in Spanien und Frankreich steigen die Fälle rasant an.