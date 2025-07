Die britische Red-Bull-Pilot Elfyn Evans hat am Sonntag beim Türkei-Rallye, dem fünften Lauf der FIA World Rally Championship (WRC), mit einer Gesamtwertung von 2:43:02,7 gesiegt. Der letzte Tag der Rallye Türkei 2020 wurde auf der Marmaris-Etappe mit der Teilnahme von 130 Fahrern aus 19 Ländern absolviert.

Die Fahrer kämpften um den ersten Platz, indem sie 12 Sonderprüfungen mit einer Gesamtlänge von 707 Kilometern absolvierten. Der Belgier und fünffache Vizechampion Thierry Neuville wurde mit 2:43:7,9 Zweiter, der neunmalige Weltmeister Sebastien Loeb sicherte sich mit 2:44:02,1 den dritten Podiumsplatz.

Die Rallye hatte die höchste Ausfallrate der Championship. Bereits während der ersten Wertungsprüfung erlitten Thierry Neuville und Sebastien Loeb von Hyundai sowie Toyota-Fahrer Sebastian Ogier einen Reifenschaden.

Die fünfte Runde der FIA World Rally Championship (WRC) wurde vom 18. bis 20. September in der südwestlichen Provinz Muğla in der Türkei ausgetragen. Aufgrund von Corona-Beschränkungen fanden alle Etappen in den Städten Datça, Marmaris und Ula ohne Fans statt.

Der sechsmalige WRC-Champion Sebastien Ogier von Toyota Gazoo Racing führte vor der Türkei-Rallye die Fahrerwertung mit 79 Punkten an. Sein Teamkollege Elfyn Evans lag mit 70 Punkten auf dem zweiten Platz, während Ott Tänak von Hyundai Motorsport mit 66 Zählern Dritter war.