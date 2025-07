„Abschiebe-Patenschaft“?

EU-Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, sollen als sogenannte „Rückführungspaten” bei der Abschiebung von Geflüchteten helfen. So der Vorschlag im neuen „Asylpakt” der EU-Kommission. Was die EU als Form von Solidarität definiert, führt zu Stirnrunzeln in der Zivilgesellschaft und besorgt NGOs.