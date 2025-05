Gaza: Journalisten gedenken getöteter Kollegen

Journalisten in Gaza haben sich vor dem Ahli-Baptist-Krankenhaus in Deir al-Balah versammelt, um ihrer getöteten Kollegen zu gedenken. In der Nacht zum Donnerstag waren fünf palästinensische Journalisten einem israelischen Luftangriff zum Opfer gefallen. Seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges am 7. Oktober 2023 wurden nach Angaben des Medienbüros in Gaza mehr als 200 Medienschaffende getötet.