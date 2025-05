Amnesty International hat die Gaza-Politik der Europäischen Union scharf kritisiert. Die Menschenrechtsorganisation bezeichnete die gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs der EU zu den jüngsten israelischen Angriffen im Gazastreifen als einen „beschämenden Versuch, Israels Völkermord und seine Kriegsverbrechen an den Palästinensern zu rechtfertigen“.

Die massiven israelischen Luftangriffe auf die Palästinenser in Gaza sowie die Blockade der humanitären Hilfe würden nicht verurteilt, kritisierte Eve Geddie, Direktorin des EU-Büros von Amnesty International. „Nach 17 Monaten des israelischen Völkermords in Gaza ist es erstaunlich, dass die EU weder Israel beim Namen nennt noch dessen Luftangriffe verurteilt, die ganze Familien auslöschen, noch die Blockade lebenswichtiger humanitärer Hilfe anprangert“, sagte sie. Die EU müsse klare Maßnahmen ergreifen, um eine Mitschuld an „Völkermord und Apartheid“ zu verhindern.

Amnesty verurteilte die EU auch wegen ihrer Unterstützung des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza. Einige Mitgliedstaaten lieferten weiterhin Waffen an Israel, was einen klaren Verstoß gegen die Genfer Konvention darstelle, sagte Geddie. „Das muss jetzt aufhören“, fügte sie hinzu.

Nach der Wiederaufnahme der Angriffe durch Israel forderten die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten am Donnerstag eine „sofortige“ Rückkehr zu einer Waffenruhe in Gaza. Alle Gefangenen müssten freikommen und die Feindseligkeiten dauerhaft eingestellt werden, hieß es in der Erklärung des Brüsseler Frühjahrsgipfels.

Israel hatte in der Nacht zu Dienstag die Waffenruhe mit der Hamas gebrochen und die massivsten Luftangriffe auf den Gazastreifen nach Inkrafttreten des Waffenruhe-Abkommens vor zwei Monaten geflogen. Dabei wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 710 Menschen getötet, darunter zahlreiche Frauen und Kinder.