Exklusivaufnahmen im Fall Khashoggi

TRT World konnte an exklusive Aufnahmen von den Ermittlungen im Fall Khashoggi gelangen. Darin ist zu sehen, wie die Spuren am Tatort entdeckt werden, die man in der saudischen Botschaft verwischen wollte. Zum Artikel: https://www.trtdeutsch.com/news-inland/zwei-jahre-nach-dem-mord-an-khashoggi-3000577