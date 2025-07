Das chinesische Technologieunternehmen Huawei ist dabei, eine eigene Redaktion in Berlin zu gründen. Das berichtet die „Welt“ am Sonntag und beruft sich auf eine Stellenanzeige. Gesucht wird unter anderem ein Chefredakteur, der die Redaktion in Deutschland leiten und zudem ein Redaktionsteam aufbauen soll.

In der Stellenausschreibung sollen die Formulierung einer „Strategie zur Erstellung von Inhalten“ und die Auswahl von „qualitativ hochwertigen Content-Partnern“ als Aufgaben angeführt worden sein. Die Anzeige ist nicht öffentlich.

Die Stellenanzeige stamme von der Huawei-Tochter Aspiegel. Das Tochterunternehmen wurde 2015 gegründet und ist in Dublin ansässig. Aspiegel Limited bietet digitale Dienste für Hauwei und Honor-Geräte in Europa, Kanada, Australien und Neuseeland an.