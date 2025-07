In den meisten Haushalten mit Menschen mit Migrationshintergrund wird überwiegend Deutsch gesprochen. Das geht aus den Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor.

Demnach gibt es in ganz Deutschland insgesamt mehr als zehn Millionen Haushalte, in denen mindestens ein Mitglied mit ausländischen Wurzeln lebt. In etwa 6,4 Millionen Haushalten sprechen die Familienmitglieder auch in den eigenen vier Wänden Deutsch. Der Rest kommuniziert weiterhin auf Türkisch, Italienisch, Polnisch oder in einer anderen Sprache.

In Deutschland gibt es über eine Million Haushalte mit mindestens einem Mitglied mit türkischem Migrationshintergrund. Deutsch wird davon in knapp 600.000 Haushalten gesprochen und in 570.000 Haushalten tauschen sich die Menschen in türkischer Sprache aus. Welche Sprache hauptsächlich verwendet wird, hängt laut Bundesstatistikamt vor allem davon ab, wie viele Menschen mit ausländischen Wurzeln in dem Haushalt leben.