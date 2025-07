In Berlin-Neukölln haben Unbekannte Fassaden und Hauseingänge mit Nazi-Symbolen beschmiert. Insgesamt meldet das Berliner Innenministerium 72 Vorfälle von rechtsextremen Übergriffen in Neukölln. Allein in der vergangenen Woche tauchten mindestens vier Hakenkreuz-Schmierereien an Häusern auf, wie der „Tagesspiegel“ am Dienstag berichtet. Zur Aufklärung wurde eigens eine Expertenkommission eingesetzt.

Dienstagnacht entdeckte ein Zeuge eine brennende Mülltonne im Innenhof eines Wohnhauses in der Sonnenallee. Ein Hakenkreuz im Hausflur war zudem an die Decke geschmiert. Im Gegensatz zu den Vorfällen in der Vergangenheit wurde bei den Schmierereien keine rote Farbe verwendet.

Vor einer Woche wurde abermals eine Hauswand in der Sonnenallee mit einem Hakenkreuz und SS-Runen in roter Farbe besprüht. In dem Haus befindet sich auch die syrische Bäckerei „Damaskus“ – sie war schon mehrmals Ziel eines rechtsextremistischen Anschlags.