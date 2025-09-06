Die türkische Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen hat in Bangkok Sportgeschichte geschrieben. Das Team besiegte am Samstag Japan im WM-Halbfinale mit 3:1 und steht damit erstmals in einem WM-Endspiel.

Japan hatte den besseren Start und entschied den ersten Satz mit 25:16 für sich. Doch Türkiye antwortete im zweiten Durchgang: Angeführt von Melissa Vargas und Kapitänin Eda Erdem Dündar setzte sich die Frauen-Mannschaft klar mit 25:17 durch und glich aus.

Auch im dritten Satz behielt Türkiye die Kontrolle und gewann mit 25:18. Der vierte Durchgang entwickelte sich zu einem Krimi – nach ausgeglichenem Verlauf und 24:24 behielt das türkische Team die Nerven und sicherte sich mit 27:25 den entscheidenden Punkt.

Im Finale trifft Türkiye am Sonntag auf Italien oder Brasilien.

Basketball: Türkiye im Viertelfinale der EuroBasket 2025