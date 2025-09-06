Die türkische Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen hat in Bangkok Sportgeschichte geschrieben. Das Team besiegte am Samstag Japan im WM-Halbfinale mit 3:1 und steht damit erstmals in einem WM-Endspiel.
Japan hatte den besseren Start und entschied den ersten Satz mit 25:16 für sich. Doch Türkiye antwortete im zweiten Durchgang: Angeführt von Melissa Vargas und Kapitänin Eda Erdem Dündar setzte sich die Frauen-Mannschaft klar mit 25:17 durch und glich aus.
Auch im dritten Satz behielt Türkiye die Kontrolle und gewann mit 25:18. Der vierte Durchgang entwickelte sich zu einem Krimi – nach ausgeglichenem Verlauf und 24:24 behielt das türkische Team die Nerven und sicherte sich mit 27:25 den entscheidenden Punkt.
Im Finale trifft Türkiye am Sonntag auf Italien oder Brasilien.
Basketball: Türkiye im Viertelfinale der EuroBasket 2025
Auch die Basketball-Nationalmannschaft der Männer feierte einen wichtigen Erfolg. Türkiye setzte sich in Berlin gegen Schweden mit 85:79 durch und zog ins Viertelfinale der Europameisterschaft ein.
Die Partie begann aus türkischer Sicht schwierig: Schweden traf neun seiner ersten zehn Würfe und führte zur Pause mit 42:37. Nach dem Seitenwechsel stellte Trainer Ergin Ataman um – ein 14:0-Lauf drehte das Spiel und brachte Türkiye in Führung.
Im dritten Viertel wuchs der Vorsprung zeitweise auf elf Punkte an, ehe Schweden durch Ludvig Hakanson und Simon Birgander wieder ausgleichen konnte. In der Schlussphase übernahm Alperen Şengün die Leitung: Mit sechs Zählern in Serie, darunter ein krachender Dunk, entschied er das Spiel.
Şengün war mit 24 Punkten und 16 Rebounds bester Spieler. Cedi Osman steuerte 17 Punkte bei, Ercan Osmani kam auf 14 Punkte und neun Rebounds. Im Viertelfinale am Dienstag trifft die türkische Mannschaft nun auf den Sieger der Partie Polen gegen Bosnien und Herzegowina.