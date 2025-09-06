TÜRKİYE
2 Min. Lesezeit
Historischer Doppelerfolg für Türkiye im Volleyball und Basketball
Türkiye hat im Volleyball mit dem Sieg gegen Japan erstmals das Finale einer Weltmeisterschaft erreicht. Im Basketball gelang den Türken der Einzug ins Viertelfinale der EuroBasket 2025 nach einem hart erkämpften Erfolg gegen Schweden.
Historischer Doppelerfolg für Türkiye im Volleyball und Basketball
Historischer Doppelerfolg für Türkiye im Volleyball und Basketball/ Foto: AA
6. September 2025

Die türkische Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen hat in Bangkok Sportgeschichte geschrieben. Das Team besiegte am Samstag Japan im WM-Halbfinale mit 3:1 und steht damit erstmals in einem WM-Endspiel.

Japan hatte den besseren Start und entschied den ersten Satz mit 25:16 für sich. Doch Türkiye antwortete im zweiten Durchgang: Angeführt von Melissa Vargas und Kapitänin Eda Erdem Dündar setzte sich die Frauen-Mannschaft klar mit 25:17 durch und glich aus.

Auch im dritten Satz behielt Türkiye die Kontrolle und gewann mit 25:18. Der vierte Durchgang entwickelte sich zu einem Krimi – nach ausgeglichenem Verlauf und 24:24 behielt das türkische Team die Nerven und sicherte sich mit 27:25 den entscheidenden Punkt.

Im Finale trifft Türkiye am Sonntag auf Italien oder Brasilien.

Basketball: Türkiye im Viertelfinale der EuroBasket 2025

Empfohlen

Auch die Basketball-Nationalmannschaft der Männer feierte einen wichtigen Erfolg. Türkiye setzte sich in Berlin gegen Schweden mit 85:79 durch und zog ins Viertelfinale der Europameisterschaft ein.

Die Partie begann aus türkischer Sicht schwierig: Schweden traf neun seiner ersten zehn Würfe und führte zur Pause mit 42:37. Nach dem Seitenwechsel stellte Trainer Ergin Ataman um – ein 14:0-Lauf drehte das Spiel und brachte Türkiye in Führung.

Im dritten Viertel wuchs der Vorsprung zeitweise auf elf Punkte an, ehe Schweden durch Ludvig Hakanson und Simon Birgander wieder ausgleichen konnte. In der Schlussphase übernahm Alperen Şengün die Leitung: Mit sechs Zählern in Serie, darunter ein krachender Dunk, entschied er das Spiel.

Şengün war mit 24 Punkten und 16 Rebounds bester Spieler. Cedi Osman steuerte 17 Punkte bei, Ercan Osmani kam auf 14 Punkte und neun Rebounds. Im Viertelfinale am Dienstag trifft die türkische Mannschaft nun auf den Sieger der Partie Polen gegen Bosnien und Herzegowina.

QUELLE:TRT Deutsch
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us