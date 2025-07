Frauenfußball-WM 2027: Deutschland bewirbt sich um Austragung

Gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden bewirbt sich Deutschland um die Austragung der Frauenfußball-WM 2027. Nach der EM 2024 in Deutschland wäre das „ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte des Fußballs“, so der DFB-Präsident.