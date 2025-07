Berg-Karabach: Weltweite Proteste

Am Samstag marschierten Hunderte Menschen in Berlin vom Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor gegen die armenische Aggression in Berg-Karabach. Auch gegen die in der Nacht zum Sonntag in Kraft getretene „humanitäre Waffenruhe” wurde verstoßen. Immer wieder fallen Zivilisten den Angriffen zum Opfer.