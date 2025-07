Die Stadt Köln teilt seit Donnerstag über ihren offiziellen Twitter-Account aktuelle Warnhinweise und Maßnahmen zum Coronavirus auch auf Türkisch – mit vielen groben Übersetzungsfehlern. Das führt zur Belustigung von zahlreichen Twitter-Usern mit türkischen Sprachkenntnissen.

„Denkt bitte dran: Im öffentlichen Raum in #Köln dürft ihr euch mit maximal fünf Personen gemeinsam aufhalten. Bleibt gesund und passt auf euch und eure Mitmenschen auf!“ So lautet der Tweet vom Freitag. An der Nachricht sind Grafiken mit Hinweisen in verschiedenen Sprachen angefügt. Ein Link führt zur Webseite der Stadt Köln.

Beim Hinweis auf Türkisch wird etwa statt dem Wort „halk“ (Bürger) das Wort „halt“ (Dummes Zeug) verwendet. Zudem ist ein Nomen falsch dekliniert.

Auch der Tweet vom Donnerstag mit den beschlossenen Regeln für den Verkauf und Konsum von Alkohol enthält Fehler. So steht fälschlicher auf dem Hinweis, dass es eine Ausgangssperre für Restaurants gebe – und nicht etwa für die Bürger. „Hotspots“ wurden gar als „sıcak sporlarda“ (bei heißen Sportarten) übersetzt.

Türkischsprachige Nutzer und Redakteure kommentierten die Twitter-Nachrichten und boten der Stadt Köln ihre Hilfe bei zukünftigen Übersetzungen an. Einige Nutzer vermuten, dass die Übersetzung maschinell durchgeführt wurde und es deshalb zu den sonderbaren Fehlern kam.