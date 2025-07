Antike Bibel in Gaziantep entdeckt

Bei einer Durchsuchung in Gaziantep fand die türkische Polizei ein 2000 Jahre altes Bibelexemplar in aramäischer Sprache. Das Manuskript war aus einem geplünderten Museum in Aleppo gestohlen worden. Experten gehen von einem unschätzbar hohen Wert aus.