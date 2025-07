Nach dem Terroranschlag in Wien haben internationale Politikerinnen und Politiker ihre Anteilnahme ausgesprochen und das Attentat verurteilt.

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat Österreich nach der Schreckensnacht die Solidarität der Türkei zugesichert. Auf Twitter schrieb der Diplomat auf Deutsch: „Terrorismus ist unser gemeinsamer Feind.“

Ozan Ceyhun, türkischer Botschafter in Wien, bekundete ebenfalls via Twitter seine Anteilnahme mit den Worten: „Wir verurteilen den Angriff aufs schärfste, bekunden den Familien der Oper unser tiefstes Beileid und wünschen den Verletzten baldige Genesung.“

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Österreich die Solidarität Deutschlands ausgesprochen. US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden drückten wie viele andere Politikerinnen und Politiker ihre Anteilnahme aus. Die wichtigsten Reaktionen aus Deutschland und der Welt:

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte sich dazu über den Regierungssprecher Steffen Seibert via Twitter: „Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde. Der Kampf gegen diese Mörder und ihre Anstifter ist unser gemeinsamer Kampf.“

Außenminister Heiko Maas (SPD) schrieb auf Twitter: „Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und Opfern in diesen schweren Stunden. Wir dürfen nicht dem Hass weichen, der unsere Gesellschaften spalten soll.“

Internationale Reaktionen

US-Präsident Trump: „Nach einem weiteren abscheulichen Terrorakt in Europa sind unsere Gebete bei den Menschen in Wien.“ Diese bösartigen Angriffe auf unschuldige Menschen müssten aufhören.

US-Präsidentschaftskandidat Biden: Er und seine Frau Jill beteten nach dem schrecklichen Terrorangriff in Wien für die Opfer und deren Familien. „Wir müssen alle vereint gegen Hass und Gewalt eintreten.“

Israels Präsident Reuven Rivlin: „Unsere Gedanken und Gebete sind mit den Österreichern, während wir die verabscheuungswürdige Terrorattacke aus der vergangenen Nacht in Wien mit Sorge verfolgen.“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Deutsch via Twitter: „Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben.“

Anteilnahme von den Parteien

Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder: „Wir sind schockiert und entsetzt über den brutalen Anschlag in Wien. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen. Wir stehen fest an der Seite Österreichs.“

Grünen-Chef Robert Habeck: „Diese Anschläge erschüttern uns bis ins Mark. Sie zielen darauf, unsere vielfältige Gesellschaft durch Angst, Hass und Misstrauen zu spalten. Das dürfen wir nicht zulassen.“

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD): „Unsere Gedanken gelten den Familien der Toten. Den Verletzten wünsche ich schnelle und vollständige Genesung. Wir sichern Österreich jegliche Unterstützung in den Ermittlungen zu. Unsere Ermittlungsbehörden arbeiten sehr eng zusammen.“

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): „Der Terroranschlag von Wien erschüttert uns zutiefst. Es ist einer von Vielen in jüngerer Zeit. Wir müssen deshalb viel mehr tun, um unsere jüdischen Mitbürger und andere Unschuldige bestmöglich zu schützen. Ihr Vertrauen in unser Land darf niemals enttäuscht werden!“

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, schrieb in einer Mitteilung: „Um gegen die Radikalisierung in unserer Mitte vorzugehen, muss jetzt etwas geschehen. Freiheit braucht Sicherheit.“