Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch die Wand einer Moschee im österreichischen Wels mit islamfeindlichen Parolen beschmiert. An der Wand der ATIB-Moschee sprühten sie einen beleidigenden Spruch über den Propheten Mohammed, berichtet „heute.at“ am Mittwoch. Die Polizei sei daraufhin alarmiert und das Amt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) eingeschaltet worden. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an einem religiösen Gebäude seien aufgenommen worden.

Nach dem Anschlag in Wien durch die Terror-Miliz Daesh befürchteten Muslime im Land Beschimpfungen und weitere „Racheaktionen“, so die Recherchen von „heute.at“. Die Lage im Umfeld der Moschee sei daher sehr angespannt, die Gläubigen trauten sich nicht auf die Straße.