RKI: 21.866 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages

Das RKI meldet einen neuen Rekord an Corona-Neuinfektionen in Deutschland: 21.866 Fälle binnen 24 Stunden. Das sind knapp 3400 Infektionen mehr als am Mittwoch. Die Zahl der Todesfälle stieg bis Donnerstag auf 11.982.