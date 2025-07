Die russische Zeitung „Vedomosti“ hat in einer Analyse auf die Bedeutung der türkischen Drohnen im Berg-Karabach-Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien aufmerksam gemacht. Diese hätten eine maßgebliche Rolle bei der Niederlage Armeniens gespielt.

Nach den Einsätzen in Syrien und Libyen habe die türkische Drohne „Bayraktar TB2“ auch in Berg-Karabach erfolgreiche Ergebnisse erzielt, so die Analyse bei „Vedomosti“.

Baku habe mit den türkischen Drohnen die Luftüberlegenheit erlangt und so den Krieg gewonnen. Mit der Entwicklung von „Bayraktar TB2“ habe die Türkei enorm an Prestige gewonnen.

„Der Panturkismus in Zentralasien nimmt zu"

In den zentralasiatischen Regionen, wo Turksprachen gesprochen werden, gewinne die Türkei immer mehr an Einfluss. Der „wiederbelebte Panturkismus“ habe sich dort zu einem attraktiveren Projekt als die „postsowjetische Integration" herausgebildet.

Baku habe die 1994 verlorenen Gebiete zurückerobern können und müsse nicht mehr bestrebt sein, das politische Gleichgewicht zu halten. Aserbaidschan stünde nun in direktem Kontakt mit der Türkei und könne ganz anders mit Russland verhandeln, so die Analyse.