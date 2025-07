Aserbaidschaner haben die Befreiung Berg-Karabachs mit einem Autokorso durch Berlin gefeiert. Die Fahrzeuge waren mit türkischen und aserbaidschanischen Flaggen geschmückt.

Aserbaidschaner und Türken haben in Berlin gemeinsam den Sieg der aserbaidschanischen Armee gegen Armenien im Berg-Krabach-Konflikt gefeiert.

Die jubelnde Menge versammelte sich am Samstag entlang der Straße des 17. Juni in der Nähe des Brandenburger Tors und bildete ein Autokorso.

Die Menge tourte anschließend mit Dutzenden Fahrzeugen durch die Stadt. Die Autos waren mit aserbaidschanischen und türkischen Flaggen geschmückt.

Was sie derzeit fühle, könne man in keiner Sprache ausdrücken, erklärte die Teilnehmerin Nergiz Eleskerli. Nach fast 30 Jahren habe Aserbaidschan erhalten, was dem Land seit jeher gehöre, fügte sie hinzu.

„Wir haben unser Land zurückerlangt. Karabach gehört Aserbaidschan!“, kommentierte ein anderer Aserbaidschaner.